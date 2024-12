Clique Mbappé. Quelle audience pour Canal+ ?

C’était un programme attendu que l’émission Clique avec Mbappé.

Tournée ce mardi depuis Madrid, la première prise de parole de Kylian Mbappé depuis son transfert au Real Madrid était attendue. Elle a savamment été teasée par Canal+ toute la semaine, la chaîne ayant obtenu les propos du capitaine de l’équipe de France, dans un échange accordé à Mouloud Achour, pour son émission Clique.

Une audience solide pour Canal+ avec Clique et Mbappé

Programmé ce dimanche en fin de journée, à 19h30, l’entretien avec le joueur du Real Madrid a réuni une audience moyenne de 707 000 téléspectateurs, soit 3,4% de part de marché sur les quatre ans et plus (et 6% sur la cible convoitée des femmes responsables des achats), selon Toute la Télé. C’est beaucoup, sachant que le Canal Football Club, d’ordinaire programmé sur la même case horaire peine parfois à dépasser les 300 000 téléspectateurs.

Le capitaine des Bleus a balayé les sujets de son actualité

Précisons que l’interview de Kylian Mbappé pour Clique a été diffusée en clair sur la chaîne cryptée. Pendant près d’une heure, Kylian Mbappé a balayé beaucoup de sujets qui font son actualité du moment : son nom associé à une enquête pour viol et agression sexuelle, une affaire dont il dit ne pas se « sentir concerné », son absence aux derniers rassemblement des Bleus, le capitanat de l’équipe de France, les relations avec son ancienne équipe le Paris SG, ou encore sa méforme depuis qu’il a rejoint le Real Madrid.