Classement de la Ligue 1 vs les « excepected positions »

Une autre lecture du classement de la Ligue 1 que celle donnée par Opta.

Cette saison 2023-2024 est jusqu’ici exceptionnelle. Moins peut-être sur le fond du jeu produit par les équipes, encore que cela puisse se discuter, que les places que chacune occupe en championnat de France de Ligue 1. Le Stade Brestois leader devant l’OGC Nice après les 6 premières journées, tandis que l’OL est présentement relégable et le RC Lens barragiste. Qui l’eut cru ?…

La différence entre classement sportif et « positions attendues »

A priori pas grand-monde, pas même les statistiques de la société Perform sur laquelle s’appuie sa franchise internationale, Opta. Laquelle a comparé l’actuel classement sportif de la Ligue 1 à ce qu’elle appelle « excepected positions », soit les « positions attendues » notamment basées sur les « excepected goals », ou les buts attendus à la lecture des premières journées de la saison.

Le FC Nantes s’illustre autant que le LOSC déçoit

Il en ressort que seul l’Olympique Lyonnais est finalement à sa place, aussi peu flatteuse soit-elle. Tandis que la moitié des équipes performent (Brest, Nice, Reims, Strasbourg, Le Havre, Metz, Lorient, Nantes et Toulouse), car le reste est à l’inverse en-deçà des résultats possibles. C’est le FC Nantes qui ici s’illustre le mieux (+6), devant le Stade Brestois et le promu Le Havre (+5). Et à l’inverse, Lille qui brille le moins avec son différentiel de -6.