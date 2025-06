La saison régulière du Top 14 s’est achevée ce samedi.

Le Stade Toulousain qui boucle la saison régulière en tête, le promu RC Vannes relégué et l’USA Perpignan en barragiste ; le scénario de la saison 2024-2025 désormais achevée pour la première partie, était écrit d’avance dès le coup d’envoi, à la lecture des budgets des clubs en compétition. Enfin écrit, seulement pour les places aux extrêmes car il n’y a, entre, pas vraiment de logique au comparatif du classement sportif et du statut financier des équipes du Top 14.

Le Stade Français et le LOU au forceps cette saison

Prenez le Stade Français et le LOU Rugby, deux clubs normalement conditionnés à jouer les premiers rôles, au moins le top de qualification à la phase finale, avec des budgets respectivement deuxième et troisième plus élevé du championnat. Las, les deux ont joué le bas de tableau, les Franciliens ayant même sauvé leur peau dans l’élite sur la 26e et dernière journée ce samedi.

Ça rigole pour Bayonne et Castres qualifiés pour la suite

A propos de Pau, la Section fait inversement partie des clubs qui ont performé, les meilleurs sur ce comparatif étant l’Aviron Bayonnais et le Castres Olympique, deux clubs qui vont poursuivre leur parcours en phase finale, avec encore la possibilité et le secret espoir en tête de décrocher le Graal que le tant convoité Bouclier de Brennus que portent les vainqueurs du Top 14. Verdict le 28 juin au Stade de France, pour le dénouement final.

Classement final du Top 14 vs les budgets des clubs