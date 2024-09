Chelsea: Un nouveau sponsor chinois à 3M€/an

Linglong Tire nouveau partenaire officiel des Blues de Chelsea.

Une autre actualité que celle qui concerne les dissensions internes au club. Chelsea vient d’annonce cette semaine, la signature d’un nouveau partenariat avec Linglong Tire, un frabriquant de pneus, basé en Chine. Ce contrat pluriannuel fait de Linglong le partenaire officiel en matière de pneumatiques du club londonien. L’accord vise à renforcer la présence internationale des deux parties, notamment sur des marchés clés en Asie. Il devrait rapporter près de 3 millions d’euros annuels au club londonien.

Le bus de Chelsea désormais en pneumatiques Linglong

Durant les prochaines saisons, Linglong Tire bénéficiera d’une visibilité à Stamford Bridge, le stade emblématique des Blues, notamment lors des rencontres de Premier League, de la Coupe d’Angleterre (FA Cup) et de la Coupe de la Ligue. La marque chinoise sera également intégrée à diverses initiatives marketing, incluant des collaborations pour la création de contenu sur mesure et des activations digitales visant à toucher un public mondial via les réseaux sociaux officiels de Chelsea.

Ce partenariat inclura aussi des interactions exclusives entre les joueurs du club et Linglong Tire, renforçant ainsi le lien entre la marque et les fans de Chelsea. Par ailleurs, l’autocar officiel des Blues sera désormais équipé de pneus Linglong, un clin d’œil supplémentaire à cette collaboration.