Chancel Mbemba. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue à l’OM ?

Chancel Mbemba pourrait ne plus porter le maillot de l’OM, mais il reste un joueur sous contrat.

Chancel Mbemba vit une dernière saison compliquée à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de 30 ans est passé de l’état de grâce, au statut de paria, en conflit larvé avec la direction de son club. Poussé vers la sortie dans l’été, l’international de la République démocratique du Congo a choisi de s’accrocher à son contrat signé en 2022, jusqu’au terme de cette saison.

De l’état de grâce à la mise à l’écart pour Mbemba avec l’OM

Selon les estimations publiées par L’Equipe au printemps dernier, Chancel Mbemba avoisine un. salaire annuel brut de 3,84 millions d’euros. Il est à cet égard dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés du collectif phocéen. Cela équivaut près de 10 520 euros gagnés quotidiennement par l’ex joueur de Porto, Newcastle et Anderlecht.

Près de 8 M€ gagnés depuis qu’il a rejoint l’OM en 2022

Chancel Mbemba s’est engagé avec l’OM le 15 juillet 2022, dans le cadre d’un transfert libre. Ce dimanche 3 novembre, cela fait donc 815 jours que Chancel Mbemba est un footballeur sous contrat avec le club marseillais. Il a donc gagné l’équivalent de 8 573 800 euros brut, hors primes individuelles ou collectives.

Et or, le concernant, les possibles sanctions financières à son égard, car il était sur cette saison 202-2025, mis à pied à titre conservatoire par le club et amputé de plusieurs jours voire semaines de son salaire en réaction. La LFP, appelée à trancher les litiges, s’y est toutefois opposée en donnant raison au joueur.