PSG: Ce que les 5 Bleus sélectionnés à l’Euro vont rapporter au PSG

Warren Zaire-Emery est l’un des cinq joueurs du PSG retenus avec les Bleus à l’Euro 2024.

Nul doute qu’ils auraient été six, sans la sévère blessure de Lucas Hernandez en Ligue des champions, qui prive le défenseur du rendez-vous estival. Ils seront finalement cinq les joueurs du Paris Saint-Germain présents dans la liste de Didier Deschamps, pour défendre les couleurs et les chances de l’équipe de France à l’Euro 2024 en Allemagne, du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet.

Le PSG aura cinq joueurs en équipe de France à l’Euro 2024

Cinq joueurs qui vont rapporter à leur club un minimum de 913 500 euros et jusqu’au maximum de 1,74 millions d’euros, dans le cas où les Bleus disputeront la finale de l’événement. Car l’UEFA promet d’indemniser les clubs qui emploient les internationaux à l’année et les laissent à la disposition des sélections nationales le temps du tournoi. Selon nos informations, la compensation est fixée à 8 700 euros par jour et par joueur et cela débute à compter des dix jours précédents le début de l’Euro.

De 913 500 à 1,74 millions d’euros en primes compensatoires

Avec ses Bleus et uniquement eux (car le club aura d’autres internationaux avec d’autres sélections), le PSG percevra 913 500 euros si d’aventure la France est écartée de la compétition dès la fin de la phase de groupes. Et dans le cas contraire jusqu’à 826 500 euros en plus, dans le cas parfait où Kylian Mbappé et ses partenaires iront jusqu’à la finale, le jour de la fête nationale en France.