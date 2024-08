Ce que le transfert de Youssouf Fofana à l’AC Milan doit aussi rapporter au RC Strasbourg

Youssouf Fofana a signé avec l’AC Milan

L’opération s’est finalisée après de longues tractations entre l’AS Monaco et l’AC Milan pour le transfert du milieu de terrain international français, Youssouf Fofana. L’indemnité sur le transfert est estimée à 23 millions d’euros hors bonus, selon le journal L’Equipe, au bénéfice du club princier.

Youssou Fofana est officiellement un nouveau joueur de l’AC Milan

Mais en vertus du mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA, ce transfert doit aussi rapporter aux clubs qui ont formé le natif de Paris, âgé de 29 ans. C’est le cas du RC Strasbourg, que Youssouf Fofana a fréquenté de 18 à 21 ans, pour ses débuts chez les professionnels.

Un transfert qui profite au RC Strasbourg et à Jeanne d’Arc de Drancy

Sur un transfert à 23 millions d’euros, il doit en revenir au club alsacien une part équivalente à 345 000 euros. Et jusqu’à plus d’un demi-million d’euros pour la plus modeste Jeanne d’Arc de Drancy, un club de National 3 pour qui la somme est conséquente pour un club de ce niveau.