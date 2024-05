Ce que chaque club de Ligue 1 doit encore payer sur les transferts de joueurs

Ensemble, les clubs de la Ligue 1 ont un peu plus de 700 millions à payer en indemnités sur des transferts de joueurs.

Des dettes sur les mutations de joueurs qui dépassent les créances. C’est ce que révèlent les données cumulées des clubs de l’élite dans le rapport publié par la Direction nationale de contrôle et de gestion, au bilan du 30 juin 2023. Que les 18 formations de l’élite du football français doivent plus d’argent à des clubs tiers sur des transferts qu’ils n’en espèrent en retour.

Le Losc dans la moyenne des clubs de la Ligue 1

Tel que nous l’avons déjà observé sur Sportune, un peu plus de 600 millions leur est dû. A contrario, ils en doivent plus de 700 millions d’euros pour une moyenne par club à 35 millions d’euros. Comme l’équivalent quasi tout pile du Losc. Le club lillois est de ceux qui ont plus de créances que de dettes sur le mercato. En ce qui concerne les Dogues le rapport est presque du simple au double.

Plus de 100 M€ à verser pour le PSG et l’OM

Pour d’autres, à commencer par les deux premiers du classement ci-dessous que sont le PSG et l’OM, l’ordre est à l’inverse. Il n’est pas indiqué pour chacun à quelles échéances les traites doivent être payées, si cela se compte en mois ou en années. Par ailleurs les sommes ne prennent pas en compte les dépenses opérées cette saison sur les deux périodes du marché des transferts en été puis en janvier en hiver.

Clermont = 0,4 M€

Le Havre = 0,6 M€

Metz = 3,5 M€

Strasbourg = 4,1 M€

Brest = 4,9 M€

Montpellier = 8,6 M€

Toulouse = 8,8 M€

Nantes = 15,5 M€

Reims = 22,3 M€

Lorient = 23,3 M€

Lille = 36,9 M€

Lyon = 44,2 M€

Monaco = 49,8 M€

Nice = 53,5 M€

Lens = 57,7 M€

Rennes = 83,7 M€

Marseille = 112,6 M€

Paris = 175,8 M€