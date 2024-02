Tiger Woods lance sa propre marque vestimentaire après la fin de l’ère Nike

Fidèle à l’adage qui veut que l’on est jamais mieux servi que par soi-même, Tiger Woods lance sa propre marque.

Après une collaboration emblématique de 27 ans avec Nike, Tiger Woods a annoncé en janvier la fin de son partenariat avec la marque sportive. Désormais, la légende du golf lance sa propre marque de vêtements en partenariat avec TaylorMade. Intitulée « Sun Day Red », cette nouvelle ligne comprendra des vêtements, y compris des pulls en cachemire, ainsi que des chaussures.

Tiger Woods lance la marque Sun Day Red pour l’habiller sur les greens

L’emblématique polo rouge que portait Woods lors de ses victoires majeures est de retour, mais cette fois avec un logo distinctif représentant un tigre au centre. Ce logo arbore 15 rayures pour symboliser les 15 championnats majeurs remportés par Woods au cours de sa carrière. La palette de couleurs rouges choisie par Woods a des liens personnels avec sa mère originaire de Thaïlande, où le rouge revêt une signification particulière.

Lancement de la première collection fixé au 1er mai

La ligne Sun Day Red sera lancée le 1er mai en ligne, avec des polos au prix de 115 à 175 dollars et des pulls en cachemire de 250 à 350 dollars. La marque fonctionnera comme une entité autonome au sein de TaylorMade, avec ses propres bureaux et équipe de designers.

Tiger Woods, actuellement en pause compétitive en raison de blessures, entre ainsi dans une nouvelle ère de sa vie professionnelle. En plus de sa carrière de golfeur, il prend des rôles clés dans les discussions sur l’avenir de la PGA Tour en tant que membre du puissant conseil d’administration.

Sa propre marque comme Roger Federer, Tom Brady ou Serena Williams

Cette initiative de Woods rejoint une tendance croissante parmi les athlètes qui voient un potentiel à long terme dans la convergence croissante de la mode et du sport sous la catégorie « lifestyle ». D’autres athlètes comme Roger Federer, Tom Brady et Serena Williams ont également développé leurs propres marques, cherchant un plus grand contrôle sur leur image et leur marque.