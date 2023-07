PSG: Xavi Simons officialise un transfert… d’équipementier

Xavi Simons est un nouvel ambassadeur de la marque Puma

L’effet d’annonce prévu ce lundi à 14h risque d’en décevoir certains au PSG. Car ce n’est pas son retour au club que Xavi Simons a officialisé sur ses réseaux sociaux, après avoir teasé l’événement, mais son transfert d’équipementier. Il vient en effet de signer avec Puma. a marque allemande a signé un partenariat sur le long terme avec le joueur néerlandais, qui devient le nouveau visage de la Puma King.

Xavi Simons ne revient pas (encore) au PSG, mais signe avec Puma

Xavi Simons suit les traces de certaines des plus grandes icônes du football, notamment Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio et Pelé. Auparavant, il a joué chaussé de crampons New Balance sur les derniers mois de la saison dernière et avant cela encore, avec les chaussures d’Adidas.

« Puma est au sommet de son art et avec tellement d’histoire dans le football. La Puma King est emblématique – certains des meilleurs joueurs l’ont portée comme Johan Cruyff et Maradona, c’est donc un honneur d’entrer dans la nouvelle génération de la King. J’ai hâte de démarrer la nouvelle saison, il y a tellement de choses que je veux accomplir dans ma carrière et je suis prêt à écrire ma propre histoire », déclare le milieu de terrain de 20 ans par communiqué.

Le milieu batave est un nouveau visage de la Puma King

« Puma est une marque que j’ai vue devenir de plus en plus forte, mais c’est plus que du football, ajoute-t-il. Puma a un grand attrait croisé avec la mode, ce que j’adore – nous avons des projets passionnants et je suis heureux d’avoir Puma à mes côtés tout au long du chemin. »

Après avoir fait ses débuts professionnels à seulement 17 ans pour le Paris Saint-Germain, Xavi Simons a rejoint le PSV Eindhoven en juin 2022, inscrivant 24 buts et 13 passes décisives en 34 matchs la saison dernière. Il a aussi porté cinq fois le maillot de son équipe nationale, les Pays-Bas, notamment lors de la récente Coupe du Monde 2022.