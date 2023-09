Open de France 2023 de golf: Les primes (prize money) du tournoi

C’est parti pour l’édition 2023 de l’Open de France de golf.

L’édition de l’Open de France 2023 de golf, sponsorisée par Cazoo, se déroule au Golf National, sur le même parcours qui a accueilli la Ryder Cup en 2018. Il s’agit de l’étape finale du DP World Tour avant la 44e édition de la Ryder Cup. Contrairement à l’événement phare de la semaine dernière sur le Tour, le Championnat BMW PGA à Wentworth, la grande majorité des joueurs européens de la Ryder Cup ne participent pas cette semaine, bien que quelques-uns soient présents.

L’Open de France 2023 de golf se dispute cette semaine

Parmi les participants, deux des vice-capitaines de Luke Donald, Nicolas Colsaerts et Edoardo Molinari, sont en lice. Colsaerts sera particulièrement motivé pour bien performer, cherchant sa première victoire sur le DP World Tour depuis sa victoire en 2019. En plus de leurs performances individuelles, le duo surveillera de près les progrès du seul membre de l’équipe de 12 joueurs présent sur le terrain, Robert MacIntyre. L’Écossais a terminé à égalité à la 45e place la semaine dernière, avec seulement Nicolai Hojgaard en dessous de lui au classement des joueurs européens de la Ryder Cup, et il espère impressionner à une semaine du match à Marco Simone.

En 2022, l’Italien Guido Migliozzi a réalisé un dernier tour impressionnant à neuf coups sous le par pour battre Rasmus Hojgaard d’un coup et remporter sa troisième victoire sur le DP World Tour. Il revient avec l’espoir de répéter ce succès, tandis que le finaliste de cette édition est également présent. Un autre ancien vainqueur, le champion de 2012 Marcel Siem, recherche sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté le titre de l’Open Hero Indian en février.

Un prize money total de 3,25 millions de dollars

La semaine dernière, Ryan Fox est devenu le premier Néo-Zélandais à remporter le Championnat BMW PGA, et il sera impatient de poursuivre cette dynamique aux portes de Paris. Parmi les autres noms notables, citons le joueur le mieux classé du champ, le numéro 18 mondial Tom Kim, qui recherche sa première victoire sur le DP World Tour, et Min Woo Lee, classé 45e, qui espère décrocher sa troisième victoire sur le Tour.

Les joueurs en compétition se disputent un prize money total de 3,25 millions de dollars (3 M€) et pour le vainqueur final, une prime 552 500 dollars (518 000 €).

Les primes de l’Open de France 2023 de golf

1er = 552 500 $

2e = 357 500 $

3e = 204 750 $

4e = 162 500 $

5e = 137 800 $

6e = 113 750 $

7e = 97 500 $

8e = 81 250 $

9e = 72 800 $

10e = 65 000 $

11e = 59 800 $

12e = 55 900 $

13e = 52 325 $

14e = 49 725 $

15e = 47 775 $

16e = 45 825 $

17e = 43 875 $

18e = 41 925 $

19e = 40 300 $

20e = 39 000 $