Qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Les clubs de la Ligue 1 font leur entrée en Coupe de France.

Qui dit nouvelle année, dit 32es de finale de la Coupe de France au calendrier et dit alors entrée en lice des clubs de la Ligue 1. C’est bien le cas en 2024, avec ce week-end les débuts de l’élite des clubs de foot de l’Hexagone opposés pour majorité à des formations hiérarchiquement plus faibles qu’eux. Naturellement ils sont les favoris à la victoire finale.

Le PSG favori devant l’OM et l’AS Monaco

Et forcément, le club le plus titré dans la compétition (14 trophées), également le plus riche du pays a les préférences des bookmakers nationaux. Le PSG qui gagne est coté à près de 1,7 contre un en moyenne, si la cote est basse c’est que la probabilité est jugée forte. Derrière, le match se joue à deux entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, dos à dos chez la plupart des bookmakers mais quelques-un comme Vbet placent l’OM légèrement devant. Les premiers justifient d’une cote de victoire à 19, les seconds à la moyenne de 9,5.

Rendez-vous le 25 mai pour la finale de la Coupe de France

Même chose pour le RC Lens, quatrième pour la plupart, mais le Losc a aussi ses partisans. A la moyenne la cote de victoire des deux voisins est de 12 pour les Sang et Or et 13 celle des Dogues. Le Stade Rennais suit à 15 et l’OGC Nice à 20 contre un. La finale de cette édition 2023-2024 de la Coupe de France de football est fixé au 25 mai.