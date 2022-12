OM, PSG: Ce que la saison 2021-2022 de Ligue 1 leur a rapporté

Un peu plus de 55 M€ au PSG et 52 M€ à l’OM, au bilan de la saison dernière de Ligue 1.

Respectivement premier et dauphin, du classement sportif 2021-2022 de la Ligue 1, le PSG et l’OM le sont aussi, à la répartition des revenus télé, par la Ligue de football professionnel (LFP). Pour son titre de champion de France, le club de la capitale a gagné 58,3 millions d’euros, au versement des droits domestiques et internationaux, du championnat de France élite de football. L’Olympique de Marseille suit, avec 52,5 millions d’euros.

Les gains du PSG et de l’OM progressent d’une saison à l’autre

Ce sont respectivement 2,5 M€ et 8,4 M€ de plus sur l’exercice 2020-21 précédent, pour les deux clubs les plus suivis du pays. Et la notoriété est un critère qui compte (et que le PSG a dominé devant l’OM, l’OL et le LOSC), dans la liste de ceux que retient la LFP pour établir la répartition finale des droits nationaux, entre tous les clubs d’une même division. Elle pèse 20% du total. S’y ajoutent en plus, le classement sportif sur la saison et celui sur cinq ans révolus (30%), la licence club (20%) et enfin la part fixe (30%), commune à toutes les équipes.

La Ligue 1 accuse un lourd différentiels sur ses voisins d’Europe

Ce sont près de 700 millions d’euros qui sont ainsi reversés au club de la Ligue 1 française. A titre de comparaison sur le même exercice 2021-2022, c’est Manchester City qui revendique la plus grosse part de la télé en Europe, avec 171 millions d’euros ; trois fois supérieure à celle de nos meilleurs clubs. En Espagne, le Real Madrid a bouclé sa saison en champion, qui rapporte 160,8 M€, contre 90 M€ au Bayern Munich et l’Inter Milan (2e du classement sportif mais premier sur les recettes), avec 72,5 M€.