Classement de la notoriété en Ligue 1 sur les 5 saisons révolues

Un classement qui dit tout des clubs que les diffuseurs de la Ligue 1 préfèrent sur leurs antennes.

Dans les critères de la redistribution, par la Ligue de football national (LFP), des droits domestiques et internationaux de l’audiovisuel, aux clubs de la Ligue 1, la notoriété des équipes en est un pris en compte. Comprendre que plus les équipes évoluent dans les cases horaires premium des diffuseurs, plus grosses est la récompense. Le classement de la notoriété, pour cet exercice, repose sur les cinq dernières saisons de 2017-2018 à 2021-2022, et pèse pour 20% du pot total distribué, proche de 700 millions d’euros.

PSG, OM et OL, dominent à la notoriété en Ligue 1

Partagé par Foot Unis est somme toute logique sur la forme générale, et d’abord que le PSG et ses stars internationales domine le sujet, devant l’OM et l’OL, soit les trois agglomérations les plus peuplées de France et trois des clubs les plus riches du pays. L’AS Monaco est ici en retrait, quatrième derrière le LOSC, qui doit aussi beaucoup à sa saison 2020-2021, qu’il a terminé champion.

20% de la redistribution total pour le classement à la notoriété

Le montant précis de la redistribution finale ne nous est pas connu, mais ce classement à la notoriété signifie que seul le Paris Saint-Germain peut viser la part maximale versée par la LFP, à condition qu’il remplisse les deux autres critères : être sportivement champion de France (le classement sportif vaut 30% de l’enveloppe totale) et valider l’ensemble des prérequis de la licence club (20%). Toutes les équipes bénéficieront aussi d’une même part fixe qui vaut 30% du global.

1. Paris Saint-Germain

2. Olympique de Marseille

3. Olympique Lyonnais

4. LOSC

5. AS Monaco FC

6. Stade Rennais FC

7. OGC Nice

8. FC Nantes

9. Montpellier HSC

10. Strasbourg

11. Reims

12. Angers SCO

13. RC Lens

14 .Toulouse FC

15. Brest

16. FC Lorient

17. ESTAC Troyes

18. Clermont Foot

19. AJ Auxerre

19. AC Ajaccio