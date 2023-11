OM – OL: Le communiqué officiel de la LFP sur le report du match

La Ligue de football professionnel a fixé au 6 décembre la date du match OM – OL.

Quatre jours après les incidents qui ont émaille l’avant-match OM – OL, avec la caillassage des bus de l’équipe et de supporters de l’Olympique Lyonnais ayant entraîné la blessure de l’entraîneur des Gones Fabio Grosso, la Commission des compétitions de la Ligue nationale de football s’est réunie ce jeudi pour étudier la situation et prendre une première mesure qui concerne la date de report de cet Olympico.

Elle confirme les rumeurs de la mi-journée au sujet du 6 mercredi décembre, inscrit au calendrier de la 10e journée de Ligue 1. Pour le lieu de la rencontre, elle dit attendre des compléments d’informations avant d’en décider définitivement.

Le communiqué officiel de la LFP après les incidents OM – OL

« Réunie ce jour, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé :

d’une part, en application de l’article 544 des règlements, de reconnaitre que des circonstances exceptionnelles étaient à l’origine du refus de l’Olympique Lyonnais de jouer la rencontre Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais ce dimanche soir, et par conséquent de faire jouer ce match le mercredi 6 décembre prochain, première date disponible au regard du calendrier des deux équipes,

et d’autre part, de déterminer ultérieurement le lieu de cette rencontre, dans l’attente d’éléments complémentaires des autorités publiques permettant que celle-ci se tienne dans des conditions de sûreté et de sécurité optimales pour l’ensemble de ses acteurs et du public. »