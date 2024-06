OM, Losc, MHSC, TFC… Les décisions de la DNCG ce mercredi

La DNCG a rendu de nouveaux verdicts ce mercredi.

La Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) avait à statuer sur les éléments comptables et budgétaires de plusieurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ce mercredi. A leur propos, elle a ordonné des décisions diverses, allant de la validation pleine et entière des projets à la mise en doute de certains.

L’OM, le HAC, Annecy, l’ASNL et l’ESTAC dans l’attente

L’incertitude concerne notamment l’Olympique de Marseille, que nous avons évoqué, mais aussi Le Havre (Ligue 1), le FC Annecy (Ligue 2) et l’AS Nancy Lorraine et l’ESTAC Troyes (National). A leur sujet, la DNCG a décidé le : « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ». Comprendre que de nouvelles garanties devront être apportées pour valider l’examen de passage.

Ça passe pour le MHSC, le Losc, le TFC ou Dunkerque

Pour le reste, c’est tout bon du côté en Ligue des clubs du Losc Lille, du Montpellier HSC, du promu AJ Auxerre ou encore du Toulouse FC, mais aussi de l’USL Dunkerque, en Ligue 2.