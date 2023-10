OL: C’est quoi Iconic Sports qui souhaiterait quitter l’Olympique Lyonnais ?

Entre difficulté à convaincre le gendarme du foot financier, résultats sportifs moroses et désormais, l’envie évoquée d’un partenaire financier de se retirer, John Textor vit des débuts compliqués avec l’Olympique Lyonnais.

La réflexion devenue célèbre de Jacques Chirac – « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille » » -, peut s’appliquer en ce moment à l’Olympique Lyonnais. Entre contraintes financières de la DNCG et difficultés sportives, avec une dernière place en Ligue 1, le club vit une période compliquée qui le devient plus encore avec la volonté d’un partenaire financier de se retirer, d’après une information de L’Equipe, ce mardi.

Iconic Sports souhaiterait récupérer les fonds prêtés pour le rachat de l’OL

Le journal explique que la société Iconic Sports, après avoir aidé Eagle Football de John Textor au rachat de la majorité des parts de l’OL, en soutenant le fonds d’investissement à hauteur de 75 millions d’euros (et 19% du capital), souhaiterait désormais récupérer sa mise, en raison « d’un accord d’associés qui n’aurait pas été honoré » portant sur un échec de l’introduction en bourse d’Eagle par le biais d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC).

Gianluca Vialli était un dirigeant d’Iconic Sports

Iconic Sports est une entreprise qui se concentre sur l’identification et l’acquisition d’entreprises, dans les secteurs des données sportives, des médias et de la technologie. La société explique sur son site officiel qu’elle dispose d’un réseau, large et diversifié, lui donne accès à un pipeline important d’opportunités tant aux États-Unis qu’en Europe. Iconic Sports avait pour dirigeant le regretté Gianluca Vialli, ex-footballeur professionnel de Chelsea et de l’équipe d’Italie, que la maladie a emporté au début de cette année 2023.

Créé par l’un des propriétaires des Bucks de Milwaukee

Ce fonds d’investissement a été créé par l’homme d’affaire américain de 63 ans, James Dinan, notamment connu pour être dans le groupe des propriétaires des Bucks de Milwaukee en NBA. Le sport est dans l’ADN familial, son fils Michael Dinan est pilote automobile, il a récemment terminé 28e du général et deuxième de la catégorie LMGTE (Le Mans Grand Tourisme Endurance), aux 24 heures du Mans.