Les primes de Marseille-Cassis 2024

Près de 20 000 participants pour l’édition Marseille-Cassis 2024.

Le stade Vélodrome est décidément « the place to be », ce dimanche 27 octobre. Car avant que l’OM ne reçoive le PSG en soirée pour un bouillant « Classique » de la Ligue 1, l’écrin préféré des Phocéens a été le centre du départ de la très populaire course Marseille Cassis 2024. Près de 20 000 coureurs, hommes et femmes se sont élancés depuis le parvis du stade, ce matin pour la 45 édition.

Des primes pour les vainqueurs au scratch de Marseille-Cassis 2024

Sur un parcours exigeant de carte postale, en passant sur douze kilomètres au coeur du Parc National des Calanques, les meilleurs à l’arrivée sont financièrement récompensés. A savoir que pour les lauréats du classement scratch c’est-à-dire les plus rapides chez les messieurs et dames, sera versé un bonus de 4 000 euros. Ce qui suivront à la deuxième place recevront 2 500 euros, les troisièmes 1 500 euros, les quatrièmes 1 000 € et les cinquièmes 800 euros.

Et des primes en plus pour les coureurs français

Mais il y a également une autre course et d’autres primes qui ne concernent que les Français. Elles sont de 3 000 euros pour les vainqueurs, 2 000 € aux deuxièmes et en suivant, 1 000 €, 800 €, 600 €, 500 €, 300 € et 200 € aux huitièmes. Elles se cumulent avec le scratch si bien que les vainqueurs chez les hommes et/ou les femmes s’ils sont Français, recevront 4 000 euros du scratch plus 3 000 du classement national.

Les Français sont largement majoritaires sur la course, en 2023, 2% des engagés venaient d’un pays étranger et 59 nationalités étaient représentées