Le PSG recrute l’ancienne directrice de la communication des JO 2024

Anne Descamps est la nouvelle directrice de la communication du PSG.

Une recrue arrive au PSG, hors du domaine sportif de Luis Enrique et Luis Camps. Anne Descamps rejoint en effet le champion de France à compter du mois d’août. L’ancienne directrice exécutive de la communication des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sera directement rattachée au président Nasser Al-Khelaïfi et intégrera le Top Management Committee dirigé par Victoriano Melero.

La nouvelle directrice de la communication supervisera l’ensemble des activités de communication du club. Son périmètre couvre toutes les sections sportives : football masculin et féminin, Centre de formation, handball, judo et e-sport. Elle pilote également la communication corporate, business, interne, marque, lifestyle et innovation. Parmi ses missions figurent la communication stratégique autour du projet de nouveau stade, la prochaine phase d’expansion du Campus PSG à Poissy et les initiatives de « PSG for Communities » via la Fondation et le Fonds de dotation du club.

D’autres renforts à venir au PSG

Anne Descamps travaillera en liaison avec l’équipe dirigeante de Qatar Sports Investments, notamment sur les relations avec les investisseurs et autres actionnaires. Elle participera aux partenariats élargis de QSI liés au club, incluant le projet potentiel de franchise NBA.

Durant sept années, Anne Descamps a occupé le poste de directrice exécutive de la communication et porte-parole du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Elle faisait partie de l’équipe dirigeante de cet événement. Plus tôt cette année, le PSG avait déjà annoncé l’arrivée de Richard Heaselgrave au poste de Chief Revenue Officer. Le club indique que d’autres nominations, partenariats et projets seront dévoilés dans les prochains mois.