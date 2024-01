La FFT officialise le déménagement du Masters 1 000 de Bercy

Bras dessus, bras dessous, organisateur du tournoi, représentants de la FFT et de l’ATP se félicitent du déménagement du Rolex Paris Masters.

La Fédération Française de Tennis (FFT) et Paris La Défense Arena officialisent ce lundi le déménagement du Rolex Paris Masters à la fin de la saison 2024. Le tournoi, qui fait partie des neuf Masters 1000 du circuit ATP, quitte l’historique salle de Bercy pour se tenir à l’avenir dans la salle de Nanterre à compter de 2025.

Le Rolex Paris Masters quitte Bercy pour La Défense Paris Arena

Cette décision a été prise afin de répondre aux exigences croissantes de l’ATP, qui souhaite que les Masters 1000 se déroulent dans des installations de pointe. Paris La Défense Arena, avec ses 23 000 places (contre 16 800 à l’Accor Arena de Bercy), ses courts et espaces joueurs modernisés et son accessibilité, répond à ces critères. Le déménagement permettra également d’augmenter le nombre de matchs sur le tournoi, avec 28 équipes de double contre 24 aujourd’hui. Le format des matchs sur le central sera également modifié, passant de 4+2 à 3+2 afin d’éviter des débuts de match tardifs.

« Plus grand tournoi de tennis indoor du monde, le Rolex Paris Masters est devenu l’un des grands rendez-vous de la fin de saison », explique Cédric Pioline, le patron du tournoi. « Les meilleurs joueurs de la planète viennent y chercher leur qualification pour les ATP Finals voire y conquérir leur place de n°1 mondial. Je suis convaincu que déménager à Paris La Défense Arena marque une étape significative dans l’évolution du Rolex Paris Masters et ouvre une multitude de possibilités en termes de programmation mais aussi d’accueil des joueurs et des spectateurs. »

Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP, se félicite pour sa part de ce bouleversement : « La France est une nation majeure du tennis professionnel et l’annonce faite aujourd’hui vient consolider l’un de nos plus grands rendez-vous sur le circuit ATP. Nous sommes sans cesse à la recherche de possibilités permettant à nos tournois de grandir et d’améliorer l’expérience de nos joueurs et, plus important encore, du public. Le déménagement à Paris La Défense Arena est une excellente nouvelle pour la FFT et pour le Rolex Paris Masters, qui pourra poursuivre son développement sur la scène internationale. »

Un tournoi né en 10986 inscrit au calendrier des Masters 1 000 de l’ATP

Le Rolex Paris Masters est né en 1986 dans la salle du 12e arrondissement de la capitale. Ces dernières années la pression était devenue forte pour pousser l’organisation à en changer, faute de pouvoir modifier les lieux, sous peine de perdre la place très convoitée au calendrier des Masters 1 000 du circuit de l’ATP.