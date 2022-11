France à 1 337 M€, que valent les 32 nations du Mondial selon le CIES ?

A 185 M€, Mbappé est le joueur le plus cher d’une équipe de France valorisée à plus du milliard d’euros.

Ils sont 831, les joueurs qualifiés pour la phase finale du Mondial 2022 à débuter, au Qatar. Parmi eux, 25 sont Français, additionnés ensemble, ils pèsent un collectif à 1,337 milliards d’euros estimés sur le marché des transferts, par le Centre d’étude international du sport (CIES). Les Bleus, avec Kylian Mbappé pour élément le plus coté (à 185 M€) composent le troisième collectif le plus cher de la compétition.

La France 3e nation la plus chère au Mondial 2022

La France est devancée par le Brésil de Vinicius Jr et de Neymar (1 455 M€) et encore de l’Angleterre, ici au sommet de l’analyse, avec une valorisation marchande donnée à 1 497 millions d’euros. Et la pépite convoitée, Jude Bellingham, pour estimation la plus élevée dans tout le contingent qualifié ; à seulement 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund grimpe ici jusqu’à 202 millions d’euros.

Jude Bellingham vaut autant à lui seul, que tout le collectif du Japon

Jude Bellingham vaut quasiment aussi cher à lui seul, que tout le collectif du Japon réuni. Le pays du Soleil-Levant a l’analyse la plus modeste à 205 millions d’euros, avec le Ghana non loin, à 207 millions d’euros. Rendez-vous le 18 décembre au jour de la finale pour savoir si la logique de la valorisation marchande des joueurs est conforme à la performance sportive.

La valorisation marchande des nations au Mondial 2022