Chelsea: Un site pour adultes vise le maillot des Blues après celui de l’Inter

Chelsea n’a pas trouvé de sponsor pour son maillot cette saison. Un site pour adulte se propose pour occuper l’espace.

À seulement six jours du début de la nouvelle saison, un site d’abonnement pour adultes tente de profiter de l’absence de sponsor sur le maillot de Chelsea en proposant un accord de 40 millions de livres sterling (46,5 M€), selon une information du Mirror. Le partenariat entre Chelsea et le réseau mobile Three a pris fin en mai, et les Blues n’ont pas encore trouvé de remplaçant, après que l’accord avec Paramount+ ait échoué plus tôt cet été.

Chelsea n’a pas de sponsor maillot pour débuter sa saison

Durant la pré-saison, l’équipe de Mauricio Pochettino a porté son nouveau maillot domicile Nike pour la saison 2023-24 sans sponsor sur le devant du maillot. Les fans restent dans l’incapacité d’acheter le maillot avant le début de leur nouvelle campagne en Premier League, qui commence ce dimanche à domicile contre Liverpool. My.Club, qui avait déjà fait une offre lucrative aux géants italiens de l’Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions, se tourne maintenant vers l’une des plus grandes équipes de la Premier League en proposant environ 40 millions de livres pour convaincre les dirigeants des Blues d’accepter et de mettre fin à l’incertitude.

Une offre d’un site pour adultes, pour aider le club à recruter Mbappé

Le président du site pour adultes, Mike Ford, cité par le Mirror a expliqué : « Nous, chez My.Club, voulons parrainer Chelsea alors qu’ils cherchent à se racheter après la déception de la saison dernière. Nous voulons que le logo de My.Club soit affiché sur le devant des maillots de Chelsea avant que le club ne commence sa saison 2023 contre Liverpool. Cette contribution serait bénéfique pour les deux parties. Pour les Blues, cela aiderait à réaliser des transferts parfaits comme Kylian [Mbappé]. Pour nous, cela garantirait que les fans de Chelsea n’aient que deux clubs à appeler « Mon club » [référence au nom de la plateforme]. Ce serait génial d’avoir Mbappé, [Mykhalo] Mudryk et d’autres joueurs de Chelsea partageant leurs moments d’entraînement exclusifs et animant des sessions de questions-réponses sur My.Club, une plateforme pour tous les créateurs. »

Déjà tenté d’avoir la place sur le maillot de l’Inter Milan

Un porte-parole de My.Club a ajouté : « Plus tôt cette année, My.Club a soumis une offre généreuse pour être le sponsor maillot de l’Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions, mais l’offre n’a pas été acceptée. L’entreprise est impatiente de faire sensation en Premier League et de toucher un nouveau public de fans et de créateurs fidèles. » Chelsea a confirmé récemment sur son site web que le nouveau maillot domicile serait disponible à l’achat à partir du mercredi 16 août. Cela intervient trois jours complets après le début de la campagne de Pochettino et de son équipe en Premier League à domicile contre Liverpool.

Chelsea peine à trouver un sponsor à la hauteur de ses attentes

Cependant, il n’y a pas d’option de précommande, soulignant encore davantage le manque de clarté concernant le sponsor principal du maillot. Chelsea était sur le point de conclure un accord avec le service de streaming américain Paramount+, qui aurait également valu 40 millions de livres sterling. Les dirigeants de la Premier League ont toutefois bloqué l’accord par crainte que leurs détenteurs de droits ne désapprouvent l’accord. Les Blues ont ensuite rejeté une offre de parrainage d’un an de la société de paris Stake, suite aux critiques des fans et des militants.

Le Chelsea Supporters Trust a accusé le club de ridiculiser le travail effectué par la Chelsea Foundation pour aider les personnes souffrant d’addictions au jeu. Les discussions ultérieures avec le géant allemand de l’assurance Allianz ont également échoué après qu’ils n’ont proposé que 20 millions de livres sterling par an (23,2 M€/an) aux Blues.