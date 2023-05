Inter Milan: L’offre d’un site pour adulte pour occuper l’espace libre sur le maillot

L’un des maillots du foot les plus en vus du moment n’a pas de sponsor majeur.

C’est peut-être l’espace le plus convoité des marques. Car le sponsor Digitalbits qui l’occupait n’a plus les moyens de payer. En conséquence de quoi, l’Inter Milan évolue depuis plusieurs semaines avec un maillot vierge de commanditaire majeur à l’avant. C’était notamment le cas lors de la double opposition face à l’AC Milan, en demi-finale de la Ligue des champions. Et ce le sera encore, le 10 juin au soir, à l’occasion de la grande finale qui oppose le club italien à Manchester City.

Un deal à 100 M€ au global pour occuper l’espace libre sur le maillot de l’Inter Milan

Sauf à ce qu’un accord soit trouvé d’ici là. Et de proposition il est ici question, d’après les informations que rapporte le Daily Star, outre-manche. Qui évoque la proposition d’un site pour adulte, du nom de My.Club., sorte de réseaux social de charme, à la manière du plus connu, Onlyfans. La proposition serait équivalente 100 millions d’euros, jusqu’en 2029. La plateforme de cryptomonnaies, Digitalbits, s’était pour sa part engagée à payer 80 millions d’euros sur trois ans (24 M€, cette saison, 26 la suivante et 30 M€ en 2024-2025).

Des joueurs de l’Inter Milan acteur de la plateforme de charme ? Un dirigeant en rêve

« Nous voulons les parrainer alors qu’ils sont à la conquête de l’Europe. Nous pouvons augmenter leur visibilité et doper l’interactivité et l’engagement pour, finalement, renforcer leur communication avec les fans », explique au Daily Star, le vice-président de My.Club., Mike Ford, qui imagine déjà les joueurs de l’Inter Milan acceptant de partager leur propre contenu avec les abonnés du site. Les fantasmes autour des footballeurs sont inébranlables !