Chelsea doit recaler un sponsor à 47 M€/an sous la pression de ses fans

Chelsea a été contraint de renoncer au partenariat avec l’opérateur Stake.

Les dirigeants du club de Chelsea ont décidé d’annuler un accord proposé avec la société de casino en ligne Stake, en tant que sponsor principal du club, selon un rapport du journal The Telegraph. Plusieurs médias britanniques avaient précédemment annoncé que le club de Premier League était sur le point de signer un contrat d’une saison avec l’opérateur. L’accord était supposé être d’une valeur similaire à celui que Chelsea avait avec Three, estimé à 40 millions de livres sterling (47 millions d’euros) par an.

Sous la pression du CST, Chelsea fait machine arrière

Cette décision intervient après les critiques des supporters de Chelsea à l’égard du sponsoring proposé. Une enquête réalisée par le Chelsea Supporters’ Trust (CST) a révélé que 77 % des personnes interrogées étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec le partenariat de Stake. Le CST a également déclaré qu’une telle entente mettrait à mal le travail effectué par la Chelsea Foundation pour sensibiliser aux dangers des jeux de hasard lors d’ateliers organisés dans les écoles de l’ouest de Londres.

Stake est déjà sponsor d’Everton en Premier League

« Nous comprenons le désir de Chelsea de maximiser les revenus du club », a ajouté le CST, qui précise que « cela ne doit pas se faire au détriment des valeurs du club ». Pour Stake, ce partenariat aurait été le deuxième sponsoring principal de maillot en Premier League, après avoir signé un contrat avec Everton à partir de la saison 2022/23, d’une valeur de 10 millions de livres sterling (12,7 millions de dollars) par an.