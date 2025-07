Bourges FC. Sadio Mané dévoile le nouveau bus du club

Un nouveau bus aux couleurs du club du Bourges FC que soutient Sadio Mané. – @groupesesyclau

C’est le nouveau « vaisseau amiral » du Bourges FC. il est fourni par le groupe Sesyclau, qui est par ailleurs un actionnaire du club qui compte aussi la star du football africain, Sadio Mané en majoritaire. L’ancien joueur vedette de Liverpool FC, formé au FC Metz et désormais membre du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a prêté de sa personne pour promouvoir le nouvel appareil du club.

Le bus arbore la livrée du Bourges FC ainsi que les logos des partenaires du club. Cet équipement vise à améliorer les conditions de transport des joueurs tout en servant d’outil de communication pour le club lors de ses déplacements à travers la France. « Le Bourges FC incarne les valeurs de notre région : ambition, solidarité et fierté locale. Ce nouveau bus est bien plus qu’un moyen de transport, c’est un symbole de notre engagement et de notre attachement à la ville de Bourges », explique par communiqué le PDG du groupe Sesyclau, Sébastien Pillard.

Ce bus portera les joueurs que coache Romain Revelli, sur les pelouses adverses en championnat de National 2 que le Bourges FC fréquente.