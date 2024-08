Boomerang recrute Alisha Lehmann

Alisha Lehmann est le nouvelle image du bookmaker Boomerang.

Alisha Lehmann vit un début d’été animé. Après avoir rejoint la Juventus Turin dans le cadre d’un transfert depuis Aston Villa, l’attaquante suisse vient de conclure un partenariat avec Boomerang, une entreprise mondiale de paris sportifs en ligne.

Un bookmaker signe avec la nouvelle star du football féminin

« Collaborer avec Boomerang Sportsbook est une opportunité passionnante car c’est une marque orientée vers le sport qui incarne l’énergie, le plaisir et l’innovation. L’approche de Boomerang, qui combine sport, jeux et divertissement, me parle profondément, et je suis impatiente de contribuer à offrir des expériences positives et exaltantes aux clients », se félicite l’international helvète.

« Nous sommes ravis de nous associer à Alisha Lehmann. Ce partenariat est une étape logique dans notre stratégie de collaboration avec des athlètes et des clubs européens de premier plan. En juillet, nous avons annoncé notre coopération avec l’une des meilleures équipes de football européennes – l’AC Milan, et maintenant nous débutons un partenariat avec l’une des meilleures joueuses de football féminin. L’engagement d’Alisha envers l’excellence et son approche dynamique correspondent parfaitement à la vision de notre marque de leadership dans le sport et le divertissement », ajoute Ivan Kraynov, le co-fondateur de Boomerang.

Alisha Lehmann doit doper la notoriété de son nouveau partenaire

Cette collaboration marque une étape importante pour la plateforme de paris, qui cherche à accroître sa visibilité et à offrir une expérience plus engageante à ses utilisateurs. Ni la durée du partenariat, ni son montant, pas plus que le contenu des activations à venir n’ont à ce stade étaient communiqués.