Bellingham discute un contrat millionnaire avec une marque de luxe

Jude Bellingham explose sportivement, ce qui n’échappe pas non plus aux commanditaires associés au monde du football.

Jude Bellingham est en pourparlers avec Louis Vuitton pour un contrat de sponsoring de plusieurs millions de livres, selon des informations du Daily Mail, en Angleterre. La maison de couture française de luxe ne travaille qu’avec des icônes du sport, et Bellingham est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Jude Bellingham futur ambassadeur de Louis Vuitton ?

Le milieu de terrain anglais a été nommé joueur du mois de LaLiga en août et octobre, et il a également remporté le trophée Kopa du joueur le plus talentueux de moins de 21 ans lors de la cérémonie du Ballon d’Or de cette année. Bellingham est également un passionné de mode, et il a été aperçu portant des vêtements Louis Vuitton à plusieurs reprises, notamment lors de la remise du Ballon d’Or.

Une liste de stars du sport associée à la marque de luxe

Si l’accord est conclu, le milieu international anglais rejoindra une liste de stars du sport qui ont déjà travaillé avec Louis Vuitton, notamment Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé et Diego Maradona. Bellingham est également suivi par d’autres marques de luxe, notamment Gucci et Burberry. Gucci a déjà signé avec le coéquipier anglais de Bellingham, Jack Grealish, pour un contrat d’une valeur de plus d’un million de livres sterling.

Burberry est également un partenaire de Rashford, qui a signé un accord philanthropique avec la marque anglaise. Bellingham est un joueur extrêmement talentueux et il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Jude Bellingham a déjà les produits de Louis Vuitton à la bonne, il a notamment été aperçu à la Fashion Week de Paris en juin, dans un ensemble à plus de 6 000 euros.