Belgique, Allemagne, Italie.. Adidas dévoiles maillots de l’Euro 2024

Adidas a dévoilé les maillots de ses équipes qualifiées pour l’Euro 2024.

À l’approche de l’Euro 2024, Adidas lève le voile sur les tenues techniques des sept nations que la marque habille : la Belgique, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, l’Écosse, l’Espagne et le Pays de Galles avec des versions domicile et extérieur pour chacune.

Les sept nations d’Adidas ont leur maillot pour l’Euro 2024

Chaque maillot a été pensé pour provoquer la fierté et d’appartenance, en mariant des éléments traditionnels à un design moderne. La tenue la plus iconique du lot est sûrement celle dédiée à la Belgique pour ses rencontres à l’extérieur, qui puise son inspiration dans les bande-dessinées du reporter le plus célèbre du Plat Pays.

Dès à présent disponibles à la vente au grand public

Ces nouvelles tenues bénéficient du savoir-faire et des innovations de l’équipementier allemand. Pour les fans qui souhaitent en faire l’achat, elles sont à compter de ce jour disponible dans les commerces, en physique et digitaux.