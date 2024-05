Bayern: Un bonus reçu du Barça grâce à Lewandowski

Robert Lewandowski continue de rapporter de l’argent à son ancien club, le Bayern Munich.

Le FC Bayern Munich a reçu un coup de pouce financier de la part de son ancien joueur Robert Lewandowski, grâce à une clause de son contrat de transfert avec le FC Barcelone. Le journal Bild rapporte Lorsque Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour Barcelone en juillet 2022, il a été convenu que le club allemand recevrait une prime de 1,25 million d’euros si l’attaquant polonais marquait 25 buts ou plus pour sa nouvelle équipe en une seule saison.

25 buts de Lewandowski avec le Barça qui rapportent 1,25 M€ au Bayern

Lewandowski a dûment atteint ce jalon le 19 mai dernier dans la victoire (3-0) du Barça face au Ray Vallecano en championnat. Un but qui débloque de fait le bonus venant s’ajouter à l’indemnité de transfert initiale de 45 millions d’euros que Barcelone a payée pour le joueur. L’attaquant polonais, fidèle à sa réputation de buteur prolifique, a marqué dès la troisième minute de jeu, ajoutant une nouvelle réalisation à son compteur déjà impressionnant.

Jusqu’à 5 millions de bonus possibles sur la longueur du contrat signé

Ce n’est pas la première fois que Lewandowski permet à son ancien club de bénéficier de cette clause. Dès la première année de son contrat avec le FC Barcelone, il avait déjà dépassé les 25 buts, offrant ainsi au Bayern un premier bonus de plus d’un million d’euros. Lewandowski pourrait, s’il continue sur cette lancée, permettre au Bayern de toucher jusqu’à cinq millions de plus (et ainsi porter le transfert à 50 M€) s’il récidive à l’avenir, tant que court son contrat actuel signé avec le FC Barcelone, jusqu’en 2026.