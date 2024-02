Bayern Munich: Qui va succéder à Tuchel selon les bookmakers ?

L’aventure touche à sa fin pour Thomas Tuchel au Bayern Munich.

Trois défaites consécutives, dont une claque 3-0 contre Leverkusen en Bundesliga et un revers 1-0 face à la Lazio en Ligue des Champions, ont plongé le Bayern Munich dans la crise. Le club enchaîne les contre-performances et la position de Thomas Tuchel devient intenable. Selon les médias allemands Sky Sport et Bild, l’ex coach du PSG ne devrait pas être conservé à la fin de la saison en cours.

Tuchel serait sur le départ du Bayern Munich

Chez les bookmakers britanniques, Jose Mourinho est le favori du moment à la cote de 1,5 contre un selon les opérateurs. Avec une expérience de gestion de grandes stars et disponible sans frais après son renvoi de la Roma il y a quelques semaines, Mourinho a encore du crédit même s’il est bien entamé par ses nombreux revers en carrière (qui gomment quelque peu ses succès, nombreux là aussi).

Zidane et Klopp serait une option très lointaine

Hansi Flick est l’option suivante. Ancien vainqueur du triplé au Bayern, il est actuellement sans emploi après avoir été renvoyé par l’Allemagne l’année dernière. Sa cote et de 1,75. Zinedine Zidane, dont le nom circule du côté de la Bavière, est une option des bookmakers, mais elle est secondaire pour ne pas dire lointaine. Quant à envisager que Jürgen Klopp prenne les rênes de l’équipe du Bayern après son départ annoncé de Liverpool, c’est encore plus improbable.

Qui va succéder à Tuchel au Bayern Munich selon les bookmakers

Jose Mourinho = cote à 1,5

Hansi Flick = 1,75

Ruben Amorin = 2,5

Xabi Alonso = 3,5

Roberto De Zerbi = 4,5

Zinedine Zidane = 6

Michel Sanchez = 7

Antonio Conte = 8

Ole Gunnar Solskjaer = 10

Jurgen Klopp = 12