ASSE: Un nouveau fournisseur officiel signe jusqu’en 2026

L’ASSE recrute un nouveau fournisseur officiel.

L’AS Saint-Étienne a annoncé ce vendredi la signature d’un partenariat avec Shape It, une entreprise stéphanoise de services du numérique qui se revendique sociale et écologique. Shape It devient un fournisseur officiel du club stéphanois et en même temps le parrain de l’axe environnement d’ASSE Cœur-Vert, jusqu’en juin 2026.

Shape It devient fournisseur de l’ASSE et parrain de l’association Cœur-Vert

« L’AS Saint-Étienne est heureuse de nouer un premier partenariat lié à sa démarche RSE, Vert l’Avenir. Avec la RSE dans son ADN et ses statuts, Shape It est un exemple de société engagée et vertueuse, à même de répondre aux défis digitaux de demain. Plusieurs actions sur le territoire mettront en exergue nos valeurs et engagements communs et nous nous en réjouissons », détaille par communiqué Lionel Potillon, le responsable RSE de l’ASSE.

« Nous sommes très heureux de nouer un partenariat avec l’AS Saint-Étienne, un club mythique qui a personnellement bercé mon enfance », ajoute Tristan Lassagne, fondateur de Shape It. « Le Vert se transmet de génération en génération et Geoffroy-Guichard rempli des sacs de souvenirs, dans ma famille et dans des milliers d’autres. Nous associer à la démarche Vert l’Avenir était une évidence pour notre entreprise qui prône le concret en matière de RSE. [shape it] est à l’image de l’ASSE : engagée, inclusive, respectueuse de son environnement et des personnes, verte ! »

Des opérations écologiques et sociales menées conjointement

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions autour de la sauvegarde de tourbières, des plantations d’arbres et du programme d’éducation au territoire en collaboration avec ASSE Cœur-Vert seront menés.