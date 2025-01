ASSE. Quel est le salaire de Cyriel Dessers que suivraient les Verts ?

L’ASSE prospecte sur le mercato, avec un oeil du côté de l’Ecosse.

Parmi les pistes offensives envisagées par l’AS Saint-Etienne pour son mercato de l’hiver circule le nom de Cyriel Dessers. De l’autre côté de la Manche, le Daily Record évoque cet intérêt des Verts pour l’attaquant belge des Rangers en championnat d’Ecosse. Cela fait un an et demi que le joueur de 30 ans a posé ses valises dans la capitale Glasgow.

Aux Rangers depuis l’été 2023

Il est arrivé aux ordres de son compatriote Philippe Clément, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco en Ligue 1, depuis Cremonese, en Italie et contre une indemnité de transfert de 5 millions d’euros. En même temps, Cyriel Dessers a signé un contrat sur quatre saisons avec la formation écossaise, jusqu’au terme de la fin de l’exercice 2026-2027.

Salaire et valorisation, les chiffres pour l’ASSE

Il rapporte au concerné l’équivalent de 100 000 euros brut mensuels, plus ou moins en fonction du cours monétaire de la livre sterling sur l’euro. Quant à l’estimation sur le marché des transferts, Transfermarkt valorise le joueur à 4 millions d’euros, pour quelques chiffres à retenir dans le cadre d’un possible intérêt et transfert du joueur vers le promu stéphanois.