ASSE 1ère, le classement du championnat des tribunes en Ligue 2

L’ASSE et ses soutiens dominent le championnat des tribunes de la Ligue 2.

À l’issue de la première partie de saison, l’AS Saint-Étienne est leader du Championnat des Tribunes de Ligue 2, ainsi que l’a révélé la Ligue de football professionnel (LFP). Avec plus de 22 000 votants, un record pour cette compétition, les Verts prennent la tête du podium, suivis de près par le Stade Malherbe de Caen et l’AJ Auxerre.

L’ASSE, deuxième affluence de la Ligue 2 domine le championnat des tribunes

A la moitié de la saison, l’ASSE campait la deuxième place du classement de la fréquentation avec une moyenne de 21 260 spectateurs par match, soit une affluence supérieure à celle de certains clubs de Ligue 1. Seul les Girondins de Bordeaux les devancent à la moyenne de 24 235.

À mi-saison, les points attribués aux meilleures affluences sont largement partagés entre Bordeaux, Saint-Étienne, Caen et Auxerre. Laval, Bastia et Angers réalisent également de bonnes performances sur ce critère, accumulant plus de 10 points. Du côté de l’ambiance, quatre équipes dépassent la barre des 60 points (Saint-Étienne, Laval, Auxerre et Caen).

50 000 € répartis par la LFP aux cinq premières équipes du championnat

À la fin de la saison, une dotation globale de 50 000 € sera répartie entre les 5 premières places du Championnat des Tribunes de Ligue 2 BKT, avec l’obligation pour les clubs de consacrer ces fonds à des opérations ou des animations pour leurs supporters lors de la saison 2024-2025.

Le détail du barème :

1. Fidélité à domicile (0 à 6 points et jusqu’à 4 points de bonus)

2. Fidélité à l’extérieur (0 à 3 points)

3. Animations des clubs et des supporters (0 à 14 points et jusqu’à 6 points de bonus)

4. Ambiance dans le stade (0 à 8 points)

5. Influence (en Ligue 1 Uber Eats) et Engagement des supporters sur les réseaux sociaux