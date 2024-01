Affluences records en Ligue 2, la LFP dévoile les chiffres des clubs

Les Girondins de Bordeaux sont les plus nombreux de la Ligue 2, au bénéfice de leur stade Matmut Atlantique, le plus grand du championnat.

À l’aube de la deuxième partie de saison 2023-2024, la Ligue 2 enregistre sa meilleure affluence moyenne dans les stades, selon les chiffres révélés ce vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP). Avec 8 222 spectateurs en moyenne par match, comme le proche équivalent du Stade Lavallois, la Ligue 2 enregistre une hausse de 2% par rapport à la même période de l’exercice 2022-2023.

Les Girondins et l’ASSE ont les meilleures affluences de la saison de Ligue 2

Depuis le coup d’envoi de la saison, les stades de la Ligue ont accueilli un total de 1 537 509 spectateurs, sur 187 rencontres disputées, illustrant clairement l’attrait croissant de la compétition. Les deux clubs aux enceintes les plus grandes, les Girondins de Bordeaux à la Matmut Atlantique et les Verts de l’ASSE à Geoffroy-Guichard, comptent les meilleures affluences à plus de 20 000 spectateurs en moyenne chacun.

Ces données annoncées comme record font écho à celles de la Ligue 1, elles aussi historiquement records, dévoilée plus tôt ce même vendredi par la LFP.