ASM Clermont. Un nouveau sponsor sur le maillot de la Champions Cup

Les Clermontois porteront le logo de Fever sur les maillots de la Coupe d’Europe.

L’ASM Clermont Auvergne a officialisé ce mercredi un partenariat avec Fever, plateforme technologique spécialisée dans la découverte de divertissement. Cet accord fait de la société le partenaire exclusif du club pour la billetterie et la gestion des expériences supporters.

Un deal sur le maillot pour la saison 2025-2026

Fever devient partenaire officiel de l’ASM pour la saison 2025-2026 et prend en charge la modernisation complète du système de billetterie clermontois. La plateforme gèrera désormais la vente des billets pour les matchs au stade Marcel-Michelin ainsi que pour l’ensemble des événements organisés par le club. En outre, le logo de Fever apparaîtra sur le maillot de l’équipe professionnelle lors des rencontres de la Champions Cup, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

« Le savoir-faire de Fever en matière de billetterie et d’expérience va nous permettre d’atteindre un nouveau niveau d’engagement avec nos supporters », justifie par communiqué la directrice commerciale et marketing de l’ASM Clermont Auvergne, Justine Dahan. Le rapprochement vise tout à la fois à augmenter l’engagement des fans du club et lui offrir de nouvelles sources de revenus.