Asics revient à la TV 9 ans après, avec une nouvelle campagne de marque

Asics revient sur les écrans TV pour sa promotion.

L’équipementier sportif japonais Asics revient à la télévision avec une nouvelle campagne de marque, qui sera diffusée tout le mois de janvier. Elle vise à illustrer l’impact positif que le sport a sur l’esprit. Elle repose sur sur le nom de marque et son acronyme Asics qui est la locution latine « Anima Sana In Corpore Sano » (un esprit sain dans un corps sain). Son objectif est d’inspirer et d’encourager la population à adopter une pratique sportive pour se sentir mieux physiquement et mentalement.

« Chez Asics, nous croyons depuis toujours aux bienfaits du sport sur l’esprit et le corps. Notre nom provient d’ailleurs de l’acronyme de l’expression latine Anima Sana In Corpore Sano, qui signifie « un esprit sain dans un corps sain » », explique le directeur marketing France, Eddy Ferhi. « En cette année, où le sport sera mis au premier plan, nous continuerons à accompagner un maximum de personne à bouger, pour se sentir mieux globalement (physiquement et mentalement). Nous sommes fiers de cette campagne et nous espérons qu’elle aura un impact réel sur le bien-être des personnes sensibilisées. »

Cette offensive publicitaire marque le retour de la marque sur le petit écran, son dernier passage remontant à 2015. Diffusée tout au long des mois de janvier et février, la campagne sera accessible sur TF1 ainsi que sur les chaînes de la TNT, couvrant à la fois la télévision et le digital.