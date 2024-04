AS Monaco: Vers un équipementier inédit en Ligue 1 pour l’après Kappa ?

L’AS Monaco va changer d’équipementier après Kappa. Deux marques seraient en concurrence finale.

En fin de contrat avec la marque italienne Kappa, l’AS Monaco va changer de fournisseur de maillots à l’horizon de la saison 2024-2025 à venir. Le club princier explore de nouvelles options et plus précisément selon Footy Headlines, des discussions seraient en cours avec deux marques distinctes : Castore et Mizuno.

L’AS Monaco entre Mizuno et Castore pour ses prochains maillots ?

Aucune de ces deux marques n’est présente dans le giron actuel du football professionnel français. Si la Japonaise Mizuno l’a été dans le passé, notamment associée à l’Olympique de Marseille une saison en 1995-96, pour la plus jeune marque britannique (née en 2015 et qui compte dans son actionnariat un certain Andy Murray) ce serait une première.

Castore, à jamais la marque associée au premier titre du Bayer Leverkusen

Mizuno compte parmi ses équipes du moment la Lazio en Italie ou le VfL Bochum en Bundesliga, Castore habille plusieurs clubs anglais dont Aston Villa, ainsi que les Rangers en Ecosse, le FC Séville en Espagne ou Udinese en Italie. Elle est et restera aussi à jamais la marque associée au premier titre de champion d’Allemagne du Bayer Leverkusen que coache Xabi Alonso.