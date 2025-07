AS Monaco. Le bleu et doré maillot extérieur dévoilé

Un inédit bleu en couleur principale pour le maillot extérieur de l’AS Monaco.

Un peu d’un mois après la révélation du modèle domicile, le principal et premier signé Mizuno pour le club, l’AS Monaco dévoile ce vendredi matin la tenue extérieure que portera l’équipe monégasque lors de la saison 2025-2026. Ce maillot adopte une combinaison de couleurs inédite dans l’histoire du club : le bleu et l’or.

La tunique s’inspire du jardin japonais de Monaco, lieu emblématique de la Principauté qui mêle traditions nippones et culture méditerranéenne. Les motifs géométriques présents sur la face avant du maillot reproduisent les formes et lignes caractéristiques des jardins zen traditionnels, avec leurs cercles et leurs tracés formés par le sable ou le gravier ratissé.

Première sortie en amical face à Nottingham Forest

Le bleu choisi correspond à celui des « Blue Samurai », surnom de l’équipe nationale japonaise de football. Cette teinte symbolise au Japon l’excellence, la discipline, l’honneur et la résilience. Des touches dorées ornent le col en V, les manches et subliment l’ensemble de la tenue. L’écusson de l’AS Monaco et le logo de Mizuno arborent exceptionnellement une couleur dorée, tandis que le slogan « Daghe Munegu » est inscrit en lettres dorées sous le col, au dos du maillot.

La présentation de ce maillot s’est appuyée sur le concept japonais du « MA », l’art de l’équilibre, avec un shooting photo et vidéo réalisé au jardin japonais de Monaco. Les joueurs monégasques porteront cette nouvelle tunique pour la première fois samedi lors de leur match de préparation contre Nottingham Forest à Chesterfield.