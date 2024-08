AS Monaco: Ce que le transfert de Hannibal Mejbri de MU à Burnley doit rapporter à l’ASM

Hannibal Mejbri quitte Manchester pour Burnley.

Cette fois ça n’est plus en prêt, mais dans le cadre d’un transfert définitif que Hannibal Mejbri a quitté Manchester United, ce mercredi. Le milieu de terrain franco-tunisien de 21 ans reste en Premier League anglaise, il s’est engagé au service du Burnley FC. L’opération s’élève à 6,4 millions d’euros pour indemnité sur le transfert.

Hannibal Mejbri se rappelle aux souvenirs de l’AS Monaco

Sur ce montant, une part sera reversée aux clubs qui ont formé le natif d’Ivry-sur-Seine. Dont l’AS Monaco que le joueur a fréquenté à l’page de 16 ans. Sur un montant à 6,4 millions d’euros, 32 000 euros doivent revenir à l’ASM au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA. Entre le club princier et Hannibal Mejbri, l’union ne fut pas la plus heureuse, le jeune homme a résilié son contrat un an seulement après l’avoir signé et à deux ans de son échéance.

Il est alors parti à Manchester United où il évoluait depuis, même si la période avec les Red Devils a été entrecoupée de plusieurs prêts en Angleterre ou en Espagne. Plusieurs fois international français chez les -16 et -17, il a fait le choix de la Tunisie chez les A, en 2021.