Dupont 8e, les 10 rugbymen les mieux payés au monde en 2023-24

Logiquement puisqu’il est aussi l’un des tous meilleurs, Antoine Dupont appartient au top 10 des rugbymen les mieux payés cette saison 2023-2024.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont est le seul joueur français à figurer dans le top 10 des joueurs de rugby les mieux payés au monde. Selon le média gallois WalesOnline, Dupont touche un salaire annuel de 700 000 £, soit environ 805 000 €.

Un peu plus de 67 000 euros mensuels pour Antoine Dupont au Stade Toulousain

Ce salaire le place à la 8e place du classement, derrière des joueurs comme Finn Russell (Bath Rugby), Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath) et Faf de Klerk (Yokohama Canon Eagles). La Coupe du monde de rugby, qui s’est déroulée en France en 2023, a contribué à l’augmentation des salaires des joueurs de rugby. Les performances des équipes sud-africaine et néo-zélandaise, qui ont remporté la Coupe du monde, ont attiré l’attention des clubs professionnels du monde entier.

L’un des meilleurs joueurs au monde, à son poste et dans sa génération

De nombreux joueurs sud-africains et néo-zélandais ont signé des contrats lucratifs au Japon, où les salaires sont plus élevés qu’en Europe. Dupont, qui a été élu meilleur rugbyman au monde en 2021 et 2022, est l’un des joueurs les plus en vue de l’ovalie mondial. Il est considéré comme l’un des meilleurs demis de mêlée de tous les temps. Son salaire au Stade Toulousain reflète sa valeur sur le marché et le statut de Toulouse, qui est l’un des clubs les plus prestigieux du monde.

Siya Kolisi et Dan Biggar pour autres pensionnaires du Top 14 classés

Le capitaine de l’Afrique du Sud championne du monde et nouveau transfuge du Racing 92, Siya Kolisi, et l’ouvreur gallois du RC Toulon, Dan Biggar sont deux autres pensionnaires du Top 14 présents dans le classement répertorié ci-dessous.

Les 10 joueurs de rugby les mieux payés en 2023-24

Finn Russell (Bath, Écosse) = 1 150 000 €

Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath, Afrique du Sud) = 1 078 000 €

Faf de Klerk (Yokohama Canon Eagles, Afrique du Sud) = 1 035 000 €

Siya Kolisi (Racing 92, Afrique du Sud) = 978 000 €

Owen Farrell (Saracens, Angleterre) = 920 000 €

Dan Biggar (Toulon, Galles) = 920 000 €

Maro Itoje (Saracens, Angleterre) = 920 000 €

Antoine Dupont (Toulouse, France) = 805 000 €

Steven Luatua (Bristol, Samoa) = 713 000 €

Handré Pollard (Leicester, Afrique du Sud) = 702 000 €