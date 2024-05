Anthony Lopes n°1, les 10 joueurs les plus fidèles à leur club en Ligue 1

Anthony Lopes ne devrait pas avoir ce samedi soir la sortie que sa longévité sous le même maillot de l’Olympique Lyonnais méritait.

Anthony Lopes va probablement quitter l’Olympique Lyonnais cet été sans même avoir le frisson que celle qu’offre une participation à une finale de Coupe de France. Le gardien des Gones sera la doublure, ce samedi soir dans le match face au PSG, du Brésilien Lucas Perri. Même s’il y a des enjeu et une nécessité qui appartient au coach Pierre Sage, c’est cruel pour celui qui a été formé entre les murs de l’OL.

Anthony Lopes privé d’une sortie par la grande porte

Et qui en fait, à 33 ans, le joueur le plus fidèle parmi tout le contingent de ceux qui fréquentent l’élite du football français. Anthony Lopes a pratiquement treize ans d’états de service pour un club, toujours le même depuis le début de sa carrière chez les professionnels. C’est donc plus que n’importe quel autre pensionnaire de la Ligue 1 dans la liste desquels deux appartiennent au Paris Saint-Germain que Lyon affronte ce samedi à Lille : le capitaine Marquinhos et le Titi, Presnel Kimpembe, ce dernier étant toutefois à l’écart des terrains depuis de longues semaines, en délicatesse avec son corps.

Presque 7 ans ou plus de fidélité pour le top 10 de la Ligue 1

Il faut avoir au moins 6 ans 10 mois 14 jours, comme l’équivalent ce jour d’Ablie Jallow à Metz pour appartenir à cette classe de joueurs méritants, car patience et fidélité sont des vertus qui se font de plus en plus rares dans le monde du ballon rond. Et tel qu’expliqué plus haut à propos du gardien de l’Olympique Lyonnais elle n’est pas toujours saluée en plus haute estime.

Les 10 joueurs les plus fidèles à leur club en Ligue 1

1. Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) = 12 ans 10 mois 24 jours

2. Brendan Chardonnet (Stade Brestois 29) = 10 ans 10 mois 24 jours

3. Marquinhos (Paris Saint-Germain) = 10 ans 10 mois 06 jours

4. Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) = 8 ans 10 mois 24 jours

5. Matthieu Udol (FC Metz) = 08 ans 10 mois 24 jours

6. Dante (OGC Nice) = 7 ans 09 mois 2 jours

7. Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) = 6 ans 10 mois 24 jours

8. Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais FC) = 6 ans 10 mois 24 jours

9. Dimitry Bertaud (Montpellier Hérault SC) = 6 ans 10 mois 24 jours

10. Ablie Jallow (FC Metz) = 6 ans 10 mois 14 jours