André Agassi. Combien a-t-il gagné durant sa carrière ?

André Agassi, une légende de la petite balle jaune.

Il était ce dimanche de retour sur le central de Roland-Garros, théâtre de l’une de ses plus belles victoires face à l’Ukrainien, Andreï Medvedev, en finale de l’édition 1999. Cette fois, André Agassi avait rangé les shorts et maillots fluo, pour un costume de circonstance, étant celui qui a remis le trophée du vainqueur à Carlos Alcaraz qui lui a succédé, deux fois désormais, au palmarès du tournoi de la Porte d’Auteuil.

Agassi est 14e Au classement des primes gagnées en carrière

André Agassi, 55 ans et toujours une classe immense, vit aujourd’hui plus loin des courts de tennis qu’il pratique néanmoins avec sa compagne Steffi Graf, une autre légende de la petite balle jaune. Retraité du tennis depuis 2006, André Agassi a passé une vingtaine de saisons sur le circuit professionnel. Avec 60 titres à son palmarès dont huit en Grand Chelem et une place de numéro mondiale, des performances qui ont valu au Kid de Las Vegas de cumuler 31 152 975 dollars (27 274 373 €) sur le circuit de l’ATP, à une époque ou les primes n’étaient pas aussi élevées qu’aujourd’hui.

Seul Pete Sampras le devance dans sa génération d’âge

Cela hisse Agassi à la 14e place du classement historique des joueurs ayant gagné le plus de primes en carrière. De sa génération, seul son plus grand et éternel adversaire le devance sur ce critère, Pete Sampras ayant gagné 43 280 489 dollars (37 891 989 €). C’est le Serbe Novak Djokovic qui domine le classement avec 187 870 986 dollars avant de disputer Roland-Garros (164 491 419 €). Sa demi-finale gonfle son total de 690 000 euros. Premier joueur de l’histoire à franchir le seuil des 100 millions de dollars, il pourrait s’il poursuit encore un peu la route être aussi le premier au 200 millions.