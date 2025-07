AJ Auxerre. Le maillot domicile de la saison 2025- 2026 est sorti

L’AJA a présenté son maillot principal, pour les rencontres à domicile de la saison 2025-2026.

Au tour de l’AJ Auxerre de lever le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026 de Ligue 1. Développée en partenariat avec l’équipementier Macron, qui habille le club depuis 2017, cette tunique s’inscrit dans la lignée des codes visuels traditionnels de l’AJA.

La tunique arbore une base blanche agrémentée d’un col rond classique et de poignets ornés de rayures bleu clair, reprenant les couleurs historiques du club bourguignon. Le design intègre des rayures verticales ton sur ton obtenues par un motif en relief reproduisant la croix de Malte, emblème présent sur le blason auxerrois.

Les logos Macron et de l’AJ Auxerre sont apposés en impression silicone sur la poitrine. Le bas du maillot fait figurer les millésimes « 1905 » et « 2025 », séparés par une croix de Malte, en référence à la fondation du club et à son histoire centenaire.

L’encolure intérieure personnalisée affiche la devise « L’AJA EST BÂTIE SUR PIERRE, L’AJA NE PÉRIRA PAS » accompagnée des logos Macron et du club, ainsi que la mention « Designed in Bologna », indiquant la conception sur le campus italien de l’équipementier. La tenue se complète d’un short et de chaussettes blancs rehaussés de deux bandes bleu clair.