Les affluences de la 6e journée de Ligue 1

Le Parc des Princes était plein dimanche pour le choc entre le PSG et l’OM.

Tronquée par le décalage de la rencontre entre le Losc et le Stade de Reims, la 6e journée de Ligue 1 s’est achevée une fois n’est pas coutume, ce mardi en soirée. Elle a réuni un total de 233 158 spectateurs selon les chiffres partagés par le journal L’Equipe, avec des affiches à plein ou presque : PSG – OM au Parc des Princes, RC Lens – TFC à Bollaert ou Nantes – Lorient à la Beaujoire.

PSG – OM à plein mais une moyenne inférieure à celle de la saison

Ces trois matchs ont flirté avec un taux d’occupation des stades à plein. Il n’y a par ailleurs pas eu de rencontres à moins de 10 000 spectateurs, y compris au stade Louis II de Monaco car c’était le voisin OGC Nice qui venait, dans le cadre d’un match toujours plus suivi sur le Rocher. Néanmoins, la moyenne de la journée à 25 906 selon les données du quotidien sportif est inférieure à celle de ce début de saison 2023-2024 de Ligue 1, à 27 720.

L’OM, l’OL, le Losc et le PSG se déplacent pour la prochaine journée

C’est le derby de l’est, FC Metz – RC Strasbourg Alsace qui s’approche le plus de la moyenne de cette 6e journée, avec 26 661 spectateurs réunis dans les tribunes de Saint-Symphorien. Marseille, Paris et Lyon et Lille, soit les quatre clubs aux plus fortes capacités dans leurs stades se déplaçant tous, la prochaine levée de Ligue 1 pourrait être l’une des plus faibles de l’exercice en nombre de fans dans les enceintes.

Les affluences de la 6e journée de Ligue 1

Paris – Marseille = 47 000

Lens – Toulouse = 37 506

Lille – Reims = 33 075

Nantes – Lorient = 30 704

Metz – Strasbourg = 26 661

Le Havre – Clermont = 18 071

Montpellier – Rennes = 15 430

Brest – Lyon = 14 636

Monaco – Nice = 10 000