A-mi parcours, ce que sera le classement final de Ligue 1 selon les bookmakers

Ça en est fini de la Ligue 1 en 2024, on se projette déjà sur 2025.

À presque mi-chemin de la saison 2024-2025 et alors que le rideau s’est refermé hier en Ligue 1 pour cette année 2024, les bookmakers rendent leur verdict sur l’issue du championnat de France. Et leur analyse est sans appel : le Paris Saint-Germain file tout droit vers un nouveau sacre.

Lee PSG plus favori que jamais, l’OM devant l’AS Monaco

Après sa démonstration de force face à Monaco (4-2), le club de la capitale, déjà leader avec dix points d’avance (mais un match en plus sur tous les autres à l’exception de son dauphin monégasque), est donné ultra-favori avec une cote moyenne dérisoire pour qu’il conserve son titre à 1,05. Un pronostic qui reflète autant la domination actuelle des Parisiens que les difficultés des poursuivants à suivre le rythme.

L’Olympique de Marseille, malgré sa deuxième place au classement et ses 30 points (mais un match en moins, donc), ne recueille qu’une cote de titre de 15,00, témoignant du scepticisme des opérateurs quant à sa capacité à maintenir le leader sous pression. Lequel Paris SG a dominé tous ses rivaux directs en Ligue 1, au cours de la première phase. L’AS Monaco, autre co-dauphin du PSG, suit avec une cote de 20,00, tandis que Lille complète le quatuor des outsiders. Lyon et Lens, actuellement dans le top 7, sont relégués au rang d’outsiders très lointains, malgré leurs ambitions européennes affichées.

L’ASSE, Angers SCO et le MHSC pour trio le plus en danger

Le reste des équipes, de l’OGC Nice à l’AS Saint-Étienne, se voit attribuer des cotes astronomiques, signes qu’ils ne sont plus vraiment en course pour le titre. Pour les Verts, pointés dans les zones les plus basses, c’est le maintien qui se joue, face à des rivaux directs que sont Angers et Montpellier, sur lesquels s’accordent les bookmakers, plutôt que Nantes ou Le Havre qui ont la confiance de certains opérateurs, plus que d’autres.

A-mi parcours, ce que sera le classement final de Ligue 1 selon les bookmakers

1. Paris SG = cote de victoire à 1,05

2 Olympique de Marseille = 15

3. AS Monaco = 20

4. Lille OSC = 30

5. RC Lens = 100

6. Olympique Lyonnais = 200

7. OGC Nice = 300

8. Stade de Reims = 500

9. Toulouse FC = 500

10. AJ Auxerre = 500

11. Stade Brestois = 500

12. = Stade Rennais = 750

13. RC Strasbourg = 900

14. FC Nantes = 1 250

15. Le Havre AC = 1 250

16. Angers SCO = 2 000

17. AS Saint-Etienne = 2 000

18. Montpellier HSC = 2 000

A la question : « Quel club sera sacré champion de France ? »