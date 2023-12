A combien s’élève la fortune de Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane est l’un des sportifs français les plus riches, de titres sportifs et d’argent gagné conséquemment.

Zinedine Zidane, l’une des légendes du football français, est également un homme d’affaires prospère. Selon les estimations, sa fortune s’élèverait à 200 millions d’euros d’après le magazine Capital, ce qui en fait l’un des athlètes français les plus riches. Zidane l’a amassé grâce à sa carrière de footballeur, puis d’entraîneur. En tant que joueur, il a remporté de nombreux trophées, dont la Coupe du monde 1998, le Ballon d’Or 1998 et la Ligue des champions 2002. Il a également été l’un des joueurs les mieux payés du monde.

Une carrière aussi riche en tant que joueur qu’entraîneur

En tant qu’entraîneur, Zidane a remporté trois Ligues des champions avec le Real Madrid, en 2014, 2016 et 2017. Il a également remporté deux championnats d’Espagne et deux Supercoupes d’Espagne. Il a commencé sa reconversion comme coach au salaire estimé proche de 2,5 millions d’euros brut annuels avant d’être légitimement augmenté à plus du double, à mesure que son palmarès s’est étoffé.

Les marques se pressent pour s’associer à ZZ

Outre ses revenus liés au football, Zidane a également signé de nombreux contrats de sponsoring avec des marques prestigieuses, telles qu’Adidas, Louis Vuitton et Christian Dior ou le plus récent, la marque de stylos Montblanc. Ces contrats lui ont rapporté plusieurs millions d’euros. En plus de son succès professionnel, Z2 est également un homme engagé. Il est notamment un fervent défenseur de l’égalité des chances. En 2023, il a été nommé ambassadeur d’Alpine, une marque automobile française qui souhaite promouvoir l’égalité des chances dans le sport automobile.