A combien s’élève la fortune de Travis Kelce, le compagnon de Taylor Swift ?

Vainqueur du Super Bowl 2024 et compagnon de Taylor Swift, Travis Kelce est la nouvelle attraction de la NFL.

Travis Kelce, le tight end des Chiefs de Kansas City, est actuellement l’un des athlètes de la NFL les plus en vue, dépassant même la popularité de Patrick Mahomes. En plus d’être multiple champion du Super Bowl, il est en couple avec la superstar de la pop Taylor Swift, ce qui ne fait qu’accroître sa notoriété. Son podcast « New Heights » avec son frère Jason Kelce a récemment surpassé « The Joe Rogan Experience » en tant que podcast le plus populaire au monde. Ces succès, tant sur le terrain qu’en dehors, se traduisent par une valeur nette impressionnante qui ne cesse de croître.

Salaire en NFL, podcast et sponsors rapportent à travis Kelce

Le salaire NFL de Kelce est déjà conséquent: il évolue actuellement sous la troisième année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 57,25 millions de dollars, lui garantissant un salaire annuel de 14,3 millions de dollars jusqu’en 2026. Son podcast avec son frère est une autre source de revenus: estimé à 2 millions de dollars actuellement par Forbes, son potentiel de croissance est considérable. De multiples contrats de sponsoring, avec des marques comme Nike, Amazon et Pfizer, viennent s’ajouter à ces deux sources de revenus.

Sa relation avec Taylor Swift gonfle sa fortune personnelle

Forbes estime donc sa fortune actuelle à près de 50 millions de dollars (46,5 M€), mais prévoit une croissance exponentielle dans les cinq prochaines années. La relation de Kelce avec Taylor Swift a également un impact économique: les ventes de maillots et autres produits dérivés à son effigie ont explosé, profitant de l’engouement médiatique autour de leur couple. Travis Kelce s’est donc construit une véritable marque à succès, dépassant le simple cadre sportif. Ce sujet, tout en évitant le sensationnalisme et les opinions personnelles, présente de manière factuelle et synthétique les sources de revenus de Kelce et son impressionnante valeur nette.