6 Nations rugby 2025. Détail des primes du tournoi

Damian Penaud et les Bleus visent le sacre aux 6 Nations 2025.

Un véritable pactole attend le vainqueur du prochain Tournoi des 6 Nations de rugby. L’édition 2025 de cette compétition historique promet non seulement des affrontements spectaculaires, mais aussi des récompenses financières conséquentes pour les équipes participantes.

L’équipe qui soulèvera le trophée empochera 7,75 millions d’euros. Une prime qui pourrait même grimper à près de 9 millions d’euros en cas de Grand Chelem, grâce à un bonus supplémentaire de 1,2 million. Si aucune équipe ne réussit l’exploit des cinq victoires, ce bonus sera partagé entre les six nations participantes.

Vers un triplé de l’Irlande ?

La hiérarchie des récompenses suit logiquement le classement final : le deuxième recevra 4,2 millions d’euros, tandis que le troisième repartira avec 3 millions. Les trois dernières places seront respectivement dotées de 2,4 millions, 1,8 million et 1,2 million d’euros.

Cette année, tous les regards se tournent vers l’Irlande, double tenante du titre, et le XV de France qui fait figure de sérieux prétendant à la victoire finale. La bataille pour la suprématie européenne s’annonce particulièrement intense, d’autant plus que l’enjeu financier vient s’ajouter au prestige sportif de cette compétition.

Le dénouement de cette édition 2025 interviendra le 15 mars prochain, au terme de cinq weekends de compétition qui s’annoncent passionnants.

Les primes du 6 Nations rugby 2025

1er = 7,75 millions d’euros (+1,20 million d’euros de bonus en cas de grand chelem)

2e = 4,20 millions d’euros

3e = 3 millions d’euros

4e = 2,40 millions d’euros

5e = 1,8 million d’euros

6e = 1,20 million d’euros