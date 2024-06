24h du Mans 2024: Les budgets des équipes Hypercars

Les 24h du Mans 2024 se disputent ce week-end.

La 92ème édition des 24h du Mans a lieu ce samedi 15 et dimanche 16 juin. La course enregistre 75 engagés, dont les plus scrutés constructeurs d’Hypercars. L’heure pour Sportune, en partenariat avec le Business Book GP de faire le bilan des budgets de chacun des engagés dans la catégorie reine de cette édition.

La préparation pour la course du Mans engage chaque écurie sur un budget de 2 à 3 millions d’euros en essais, pièces spécifiques par rapport au championnats WEC (Championnat du monde d’endurance FIA). Mais la victoire au 24h du Mans est un prestige énorme pour le vainqueur avec des retombés médiatiques estimées à 250 millions d’euros cette année.

Au total l’édition 2024 en catégorie Hypercar cumule 281 millions d’euros de budgets estimés.

Les budgets des équipes Hypercars aux 24h du Mans 2024

Equipe Budget estimé Sponsor principal Isotta Fraschini Duquesne – IF Tipo 6 8 M – Whelen Cadillac Racing – Cadillac V-Series R 10 M€ Whelen (8 M€) Proton Compétition (privé) – Porsche 963 10 M€ FAT Turbo Express (8 M€) AF Corse (Privé) – Ferrari 499 P 10 M€ PK Orlen (5 M€)