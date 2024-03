Football n°1, les 10 sports qui comptent le plus de licenciés en France

Le football est le sport numéro un en France.

La France compte un peu plus de quinze millions de licenciés dans la différentes fédérations sportives, selon des chiffres officiels en date de 2022, communiqués par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep). Depuis la sortie de la crise du Covid, la hausse est régulière, elle est estimée proche de 2,5% sur l’ensemble de l’année dernière.

Près de 15% des licenciés jouent au football

Le football est le sport roi sur le territoire national. Un peu plus de 14% des licenciés pratique le ballon rond, soit en nombre 2,1 millions de joueurs et joueuses. C’est a minima le double de toutes les autres disciplines, y compris du tennis qui suit et qui est le seul sport avec le football, à revendiquer plus d’un million de licenciés.

Une année olympique pour gonfler les effectifs

Si les chiffres évoluent, l’ordre lui ne bouge pas ; les 10 sports olympiques qui comptent le plus de licenciés restent les mêmes ces dernières années. En cette période olympique, l’ensemble de ces fédérations peut espérer gonfler leurs effectifs. Cela fonctionnera surtout en fonction des performances des athlètes qualifiés, sachant qu’une médaille d’or est le meilleur accélérateur de recrutement.

Les 10 sports qui comptent le plus de licenciés en France

10. Athlétisme = 302 583

9. Rugby = 351 828

8. Natation = 379 916

7. Golf = 441 961

6. Handball = 454 086

5. Judo = 469 076

4. Basket = 527 913

3. Equitation = 692 396

2. Tennis = 1 044 574

1. Football = 2 130 095